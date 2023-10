Mustafa: S'e jap dorëheqjen, opozita s’e ka përkrahjen e popullit

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se nuk e ka ndërmend që të japë dorëheqje nga posti i tij e as nuk do të ketë zgjedhje të reja.

Në një konferencë për media që ka mbajtur pas mbledhjes së Qeverisë, Mustafa tha se koalicioni me PDK-në është shumë i fortë dhe se as nuk do të japë dorëheqje e as nuk do të ketë zgjedhje të reja.

Këto deklarata Mustafa i tha duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve lidhur me kërkesën e opozitës për dorëheqjen e tij. Ai tha se opozita duhet të japë dorëheqje nga dhuna dhe hedhja e gazit në Kuvend sepse në një vend demokratik nuk ka vend për përdorim të mjeteve të dhunës.

“Nuk e kemi ndërmend as të japim dorëheqje e as të shkojmë në zgjedhje, dhe vetëm qytetarët me vullnetin e tyre mund ta kërkojnë këtë, e opozita me 31 deputetë në Kuvend nuk mund të implementojë kushte dhe as ultimatume karshi vullnetit të qytetarëve”, tha Mustafa, raporton KP.

Kryeministri tha se e ka vështirë të parashikojë 9 janarin ku pritet që opozita të mbajë një protestë gjithëpopullore por tha se beson tek qytetarët sepse ata gjithmonë janë treguar të matur.

“Tani për ne është e rëndësishme të punojmë më shumë dhe qytetarët mund të vendosin në zgjedhjet e 2018 por zgjedhje të mëhershme nuk do të ketë. Përmes tubimeve është parë që opozita nuk e ka përkrahjen e duhur dhe kjo është parë nga tubime që janë bërë deri më tani ku janë parë se ka numër të kufizuar të përkrahjes dhe kjo pres të ndodh edhe me 9 janar. Nuk e di çfarë kërkon tjetër opozita”, tha Mustafa.