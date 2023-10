"Jose Mourinho do kthehet tek Real Madridi"

Jose Mourinho do të rikthehet një ditë te Reali i Madridit.

Për dicka të tillë është i bindur Esteban Granero mesfushori i Real Sociedadit i cili ka qenë pjesë e Los Blancos në periudhën që klubi merengues drejtohej nga trajneri portugez.

Kohët e fundit po flitet shumë për një kalim mundshëm të Mourinhos te Reali edhe pse për momentin presidenti Florentino Perez ka konfirmuar teknikun aktual Rafael Benitez.

"Është normale që të lidhet emri i një trajneri të madh me një klub të njëjtit nivel. Mourinho dhe Reali kanë bashkëpunuar njëherë dhe unë jam i bindur se Jose do të jetë të paktën edhe njëherë tjetër trajneri i klubit merengues. Kjo do të ishte një gjë shumë e mirë për të gjithë”.

Këtë të Mërkurë, Granero do të zbresë si kundërshtar në tapetin e gjelbërt të Santiago Bernabeut pasi në program është sfida mes Realit të Madridit dhe Real Sociedadit. Sipas 28-vjecarit fakti që Los Blancos nuk po kalojnë një moment të mirë mund ti vijë në ndihmë skuadrës baske.

” Mendoj se ata nuk po kalojnë momentin e tyre më të mirë dhe ne duhet të mundohemi të përfitojmë nga ky fakt. Gjithsesi nuk duhet të harrojmë se Reali edhe kur nuk është në formën optimale është një skuadër shumë e vështirë për tu mundur pasi ka në përbërje futbollistë të klasit Botëror që mund ta zgjidhin një ndeshje në një moment të vetëm”.