Gjermania dënon ruandezin me burgim të përjetshëm

Një gjykatë gjermane ka dënuar me burgim të përjetshëm një shtetas të Ruandës i cili veçse ishte prapa grilave për rolin që kishte luajtur në masakrën e vitit 1994 pasi u gjet fajtor se kishte marrë pjesë aktive në gjenocid.

Onesphore Rwabukombe, që ka jetuar në Gjermani që nga viti 2002, ka qenë kryebashkiak në Ruandë në kohën e gjenocidit në të cilin rreth 800 mijë tutsi dhe hutsi të moderuar u vranë nga forcat hutu në 100 ditë, raporton Reuters.

Vitin e kaluar, një gjykatë në Frankfurt kishte vendosur se Rwabukombe, tani 58-vjeç hutu, ka mbikëqyrur dhe asistuar në vrasjen e së paku 450 burrave, grave dhe fëmijëve në kishën Kiziguro në lindje të Ruandës, dhe e dënoi atë me 14 vjet në burg.

Në atë gjykim, ai nuk u gjet fajtor për vrasjen e ndokujt me dorën e vetë.

Megjithatë, në muajin maj, Gjykata Federale e Drejtësisë në Karlsruhe tha se ai ka qenë i përfshirë aktivisht në vrasjet e ndodhura në shtetin e Afrikës qendrore dhe, duke iu referuar dëshmive nga gjykimi fillestar tre-vjeçar, e ktheu çështjen në rishqyrtim në Frankfurt, transmeton Koha.net.

Dëshmia kishte përfshirë prova nga më shumë se 100 dëshmitarë që i kishin përshkruar skenat e masakrës me sulmues që kishin përdorur hanxharë, shkopinj e sakica dhe që ishin drejtuar pjesërisht nga Rwabukombe.

Ata e kanë përshkruar atë si person që kishin dërguar në vendin e masakrës milicët me veturën e tij pick-up dhe i kishte urdhëruar sulmuesit “t’i përvishen punës”.

Të martën, gjykata e Frankfurtit tha se është pajtuar me konkludimet e Gjykatës Federale.

“Ai me vetëdije dhe qëllimisht ka përgatitur, organizuar, komanduar dhe kryer masakrën me autoritetet tjera”, thuhet në një deklaratë të gjykatës, ku shtohet se Rwabukombe ka kundërshtuar këto pretendime duke thënë se as që ka qenë në vendngjarjen e masakrës.

Ky është gjykimi i parë në Gjermani i ndërlidhur me vrasjet masive në Ruandë dhe disa avokatë thonë se gjykatat ndërkombëtare janë të pajisura më mirë që të merren me raste të tilla. Ruanda preferon që të dyshuarit të ekstradohen për t’u përballur me drejtësinë në vendlindje.

Pas gjenocidit të vitit 1994, gjykatat tradicionale të komunitetit në Ruandë janë marrë me rreth 2 milionë raste dhe kanë asistuar në pajtim. Edhe Gjykata Ndërkombëtare e OKB-së në Tanzani, ka ndjekur penalisht të dyshuar.

I pandehuri mund të apelojë vendimin.