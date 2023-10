Iciva Daçiç mbron veprimet Milloshevicit

Kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë (SPS) Ivica Daçic ka thënë sot në Novi Sad se nëse nuk do të ishte partia e tij çështja e Vojvodinës do të ndërkombëtarizohej ashtu siç ndodhi me Kosovën.

“Krijimi i Serbisë unike në kohën e SPS-së është fitore historikë për popullin e Serbisë. Vojvodina është autonomia serbe, ajo është autonomi në Serbi dhe jo autonomi kundër Serbisë. Asnjë vend në botë nuk do të toleronte çarjen e territorit të vet”, ka thënë Daçiq gjatë fushatës parazgjedhore, raportojnë mediat serbe.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ai gjatë fjalimit të tij në mënyrë indirekte ka mbrojtur edhe kriminelin serb, ish-Presidentin, Sllobodan Millosheviq.

“Dua të them edhe njëherë që do të përmirësohet gjithçka që është e keqe, por dua të nënvizoj që jemi mirënjohës për të gjitha të mirat që kanë ndodhur gjatë kohës kur Millosheviqi ishte kryetar partie”, ka thënë Daçic, duke pretenduar se Millosheviqi ishte “kidnapuar” dhe ishte dërguar në Tribunalin e Hagës