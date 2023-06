I preu veshin kushëririt për vijën e ujit, shkarkohet administratori i komunës

Administratori i Poprishtit u shkarkua nga detyra, nje dite pasi i preu veshin kusheririt te tij. Gezim Alla sebashku me vellezerit e tij u konfliktua me kusheririn per nje vije uji. Ngjarja ka ndodhur te premten ne Verri te Mokres. Sipas familjareve administratori i Komunës së Proptishtit Gëzim Alla kishte futur një eskavator në tokën e kushëririt Kujtim Alla me qëllim që të merrte ujin. Nga ky moment ka nisur sherri i cili ka degjeneruar ne perdorimin e kosores dhe lopatave . Per pasoje Kujtim Alla është goditur në koke si dhe i është prerë veshi me kosore. Policia ndaloi Vito Allën, vëllain e administratorit të Komunës Proptisht. Abcnews