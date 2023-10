Buxheti, ja taksat e reja të Bashkisë

Paketa e re fiskale për Bashkinë e Tiranës, synon te përmirësoje te ardhurat e këtij institucioni me borxhe te trashëguara ndaj biznesit. Kryebashkiaku Erion Veliaj, paraqiti buxhetin e vitit te ardhshëm ne këshillin ekonomik te Tiranës.

Ai beri te ditur se parashikohen lehtësira ne procedurat e mbledhjes se taksave, te cilat u shërbejnë edhe qytetareve. Nje risi e kësaj pakete është taksa e infrastrukturës arsimore me vlere sa ajo e gjelbërimit, e cila sipas kryebashkiakut, do t’i japë fund mësimit me dy turne ne Tirane.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sipas kësaj skeme, ndërtohen shkollat dhe pagesa shlyhet me keste. Pjese e politikave fiskale per Tiranën është heqja e tatimit për biznesin e vogël dhe shpërblimi per ata qe punojnë token bujqësore.

Per njësite e reja territoriale, do te kete ulje me 30 % te taksave te truallit dhe te pasurive te paluajtshme.