Protesta e PD-së përpara Parlamentit, ja surpriza e pergatitur për Ramën

Nesër pritet të zhvillohet protesta e radhës e të rinjve demokratë përpara Parlamentit ku pritet se do të sjellë disa “surpriza” për kryeministrin Edi Rama. Këto surpriza janë përgatitur nga të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, të cilët janë duke u kujdesur me detaje për banderolat që do i shpalosin para Parlamentit në një mënyrë ndryshe- thonë burime pranë PD.

Protesta e nesërme e PD përkon me seancën e fundit parlamentare për këtë vit dhe pritet që peshën kryesore ta kenë të rinjtë.

Ndërsa Kryetari Lulzim Basha mësohet se do ta marrë fjalën i fundit.