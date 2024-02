Gjashtë cilësitë e njerëzve tërheqës

E çfarë kanë njerëzit e suksesshëm më shumë se ne? Janë optimistë, të ndjeshëm, dhe e kanë të thjeshtë të krijojnë marrëdhënie me të tjerët. E ndonëse në një masë të madhe, optimizmi është diçka e lindur, ende mund të mësojmë ta shohim gotën gjysëm-plot!

Por a i keni edhe ju të lindura këto gjashtë cilësi të njerëzve që i bëjnë të gjithë për vete?

Ata mendojnë shpejt- ndaj janë bashkëbisedues të shkëlqyer

Karizma- tërheqja e disa njerëzve që i bën të tjerët t’u përulen- është një prej cilësive të dukshme një njeriu joshës, dhe një studim i fundit tregon se karizma lidhet ngushtë me aftësinë për të menduar shpejt. Kërkuesit nga Universiteti i Queensland-it kanë zbuluar se sa më të shpejtë t’a ketë dikush të menduarit, aq më i pëlqyeshëm është ai nga të tjerët.

Ata thërrasin vetëbesim!

Kur dikush ndihet mirë me atë çfarë është, e ka më të thjeshtë të marrë role drejtuese dhe të fitojë respektin e të tjerëve. Nuk do të thotë që duhet të marrësh qëndrim prej pispilluqi, për të pasqyruar vetëbesim. Mjafton të mos e krahasosh veten me të tjerët, pasi nëse e bën, fillon të ndihesh më inferior dhe shpërqendrohesh prej vetes tënde.