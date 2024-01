Vendimi, Qeveria do shpenzojë 800 mijë dollarë për makinat zyrtare

Qeveria shqiptare do të shpenzojë 93 milionë lekë të tjera ose rreth 800 mijë dollarë për blerjen e autoveturave.

Shpenzimi është autorizuar në buxhetin e ri dhe do të konsiderohet si “shpenzime kapitale” për vitin që vjen.

Kjo shumë i shtohet asaj prej 2 milionë eurosh që qeveria ka parashikuar për blerjen e 29 Jaguarëve.

Këto makina luksi do të pëdoren për qeveritarët.

Fondi prej 800 mijë dollarësh do të jetë për makina të institucioneve të tjera. Shërbimi Informativ Shtetëror do të shpenzojë 31 milionë lekë për makina dhe parkun e automjeteve.

KLSH do të shpenzojë 4 milionë lekë, Prokuroria 30 milionë lekë, gjykatat 30 milionë lekë, njësia e turizmit në Ministrinë e Ekonomisë 10 milionë lekë.

ALUIZNI do të blejë një makinë 3 milionë lekë dhe Agjencia për Administrimin e Mallrave të Sekuestruara do të blejë një mjet 1 milionë lekë dhe Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar do të blejë një automjet me vlerë 1.8 milionë lekë.