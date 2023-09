Meksi: Dita kur intelektualët i shpëtuan grackës së Ramiz Alisë

Nga Aleksander Meksi

25 vite më parë më 12 dhjetor 1990 rreth kësaj ore një grup intelektualësh e studentësh vendosën krijimin e Partisë Demokratike, që u shpall në mitingun historik të mbasdites. Ata, studentët që i mbështetën dhe dhjetëra mijëra qytetarë të Tiranës nuk ranë në grackën e Ramiz Alisë për një shoqatë të studentëve dhe intelektualëve të rinj. Me këtë rast i uroj të gjithë ata që kontribuan në këtë ngjarje madhore dhe të gjithë bashkëkombësit, që ëndërruan një Shqipëri të lirë e demokratike, një Shqipëri si gjithë Europa, e të gjithë shqiptarëve, me shpresën se një ditë do t’ia arrijnë kësaj dite. Urime për ditën e PD dhe demokracisë