Ikën në Gjermani për të kërkuar azil, grabitet banesa e tregtarëve në Fier

Dy bashkeshorte shqiptare kane lene banesen e tyre ne Fier dhe jane nisur per ne Gjermani, por kane marre vesh me pas nje humbje financiare te konsiderueshme pasi shtepia e tyre eshte vjedhur.

Ngjarja ka ndodhur ne banesen e Artur dhe Oltjana Merko, një çift tregtarësh në lagjen “Mbrostar Ferko” në Fier më 28 mars të këtij viti mbyllën aktivitetin e tyre dhe së bashku me dy fëmijët emigruan në Gjermani për një jetë më të mirë. Arturi kishte një dyqan ku shiste veshje sportive, ndërkohë që bashkëshortja e tij kishte dyqan kozmetike.

Afro tri javë pas largimit në Gjermani, persona ende të paidentifikuar bastisën banesën e tyre në qytetin e Fierit, duke marrë mallin e dy dyqaneve si dhe orendi e sende shtëpiake. Kanë qenë prindërit e Oltjanës, ata që kanë konstatuar vjedhjen e shtëpisë së vajzës së tyre dhe menjëherë kanë bërë denoncim në polici dhe më pas dhe në prokurori.

E ndërsa kanë mësuar lajmin për vjedhjen e banesës, Artur dhe Oltjana Merko u kanë bërë apel organeve të drejtësisë që të zbardhin ngjarjen, ndërsa kanë deklaruar se nuk do të kthehen më në Shqipëri ku ka vetëm fukarallëk. Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, babai i tregtares, Ramazan Hodaj akuzoi policinë, duke u shprehur se nuk ka bërë asgjë për identifikimin dhe vënien në pranga të autorëve të krimit.

Kur ikën në Gjermani vajza dhe dhëndri juaj?

Vajza ime me bashkëshortin e saj kanë jetuar 15 vjet në Greqi. Pasi u kthyen, ata morën dy dyqane me qira në Fier. Vajza shiste produkte kozmetike, ndërsa dhëndri, veshje sportive për fëmijë. Por, këto dy vitet ata s’kishin punë fare, ndaj u detyruan që të mbyllnin dy dyqanet. Ata morën mallin dhe e futën në shtëpi. Para se të niseshin në Gjermani, na dhanë çelësat e banesës së tyre që ta kontrollonim dhe ta ajrosnim. Më 28 mars, ata ikën bashkë me dy fëmijët e tyre.

Kur u vodh banesa e vajzës tuaj?

Një javë më parë, më 16 prill. Shkuam për ta ajrosur, kur pamë se dhomat ishin bosh.