Aktorja e “Shtëpiaket e dëshpëruara”, Eva Longoria, ka treguar bukurinë e saj me anë të një fotografie pa grim. 40-vjeçarja ka publikuar një selfie e shtrirë në dhomën saj duke pushuar, ku shihet se është pa grim dhe duket e bukur. Eva ka qenë disa herë në listën e të famshmëve me të pasmet më të mira dhe dikur ishte lidhur me basketbollistin e famshëm francez që luan në NBA, Tony Parker.