Ja si të bëni më të shpejtë iPhonin tuaj

Pasi keni shkarkuar disa aplikacione, e keni mbushur me muzikë dhe keni bërë shumë fotografi edhe iPhone-t mund të ngadalësohen me kohë.

Megjithatë ekziston një truk shumë i lehtë se si ta bëni atë të punojë me shpejtë. Këtë gjë Apple nuk e ka përmendur kurrë.

Gjithçka që duhet të bëni është që kur telefonin e keni “unlocked” ta mbani butonin sipër derisa në ekran t’ju dalë “Slide to power off”e pastaj shtypeni butonin kryesor për 5 sekonda. Kjo do ta pastrojë RAM-in dhe si rezultat telefoni juaj do të punojë më shpejt.