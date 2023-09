Protesta e PD, Fleckenstein: Parimet dhe vlerat demokratike në Shqipëri duhen respektuar plotësisht

Aleanca Progresive e Socialistëve dhe Demokratëve në Parlamentin Europian dënon fuqimisht dhunën e përdorur nga opozita shqiptare ditën e djeshme në Tiranë, gjatë një proteste anti-qeveritare dhe bën thirrje për respektimin e parimeve dhe vlerave demokratike.

Zëvendëspresidenti i Aleancës për çështjet e jashtme, politikës së fqinjësisë dhe zgjerimit, eurodeputeti Knut Fleckenstein deklaroi: “Pak javë më parë vizitova Tiranës. Isha i kujdesshëm në optimizmin se forcat politike do të arrijnë një marrëveshje që do të lejojë procesin e integrimit europian që të avancojë në mënyrë të pandërprerë. Pas protestave të ditës së djeshme, të cilat për fat të keq u mbështetën nga lideri i opozitës, jam i detyruar të theksoj nevojën për kujdes dhe të bëj thirrje për një sjellje më të përgjegjshme. Sipas informacioneve të fundit që kam marrë ligji i dekriminalizimit është në prag të miratimit të tij; ndaj është e vështirë të kuptohet se çfarë motivoi këto protesta. Edhe në rastet kur protestat janë të ligjshme, është detyrë e organizatorëve që të bëjnë çdo përpjekje për të shmangur dhunën. Ne dënojmë fuqimisht dhunën dhe bëjmë thirrje për një sjellje normale politike, në linjë me standartet europiane dhe interesat e kombit si i tërë”.