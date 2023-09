Kur seksi i rastësishëm është ide fantastike

Ndonjëherë seksi i rastësishëm mund të bëjë që ta gjeni veten duke ndarë shtratin me njerëzit që nuk do të ndanit as ashensorin. Gjithsesi ai mund të ulë stresin sipas një studimi të “Cornell University”. Pra kur mund ta dini se seksi i rastësishëm mund t’ju lumturojë në vend që t’ju bëjë të skuqeni ditën e nesërme?

Ekspertët thonë se kjo lidhet me personalitetin tuaj. Seksi i rastësishëm për disa njerëz është si të luash me zjarrin, por ka disa herë që ai mund të jetë një ide e mirë.

1. Kur po kaloni një periudhë të vështirë pas ndarjes

Është siç thonë mamatë (ndoshta jo e juaja, por e dikujt tjetër): gozhda del me gozhdë. Kjo mund të ndihmojë të ndryshoni shijen e puthjes së ish-it tuaj.

2. Kur njihni një djalë të bukur gjatë pushimeve

Kur shkoni me pushime të krijoni kujtimet tuaja është e rëndësishme, kështuqë mund të konsideroni dhe seksin.

3. Kur ndjeni se nuk jeni më aktiv

Kur ndjeni se nuk keni më aktivitet seksual është mirë të provoni të shkoni me dikë dhe të riktheheni në botën e jetës seksuale aktive.

4. Nuk doni më të masturboheni

Ndoshta ju keni pasur marrëdhënie të rastësishme, po nuk është e njëjta gjë. Mund të kërkoni peshq të tjerë në det, këtë herë në ujë më të mirë.

5. Hasni një njeri të mrekullueshëm dhe me personalitet

Një bisedë me një njeri të tillë mund të bëjë që sytë t’ju shkëlqejnë por ju ja mbushni mendjen vetes që nuk është i përshtatshëm për ta pasur të dashur, shkruan Anabel. Kështu kënaquni me idenë se mund të jetë kandidati i përkryer për një natë.

6. Në rast se keni qenë më parë tek estetistja

Do ishte një moment i mirë për ta shfrytëzuar pasi edhe keni paguar për trajtimet e bëra. Në këto raste mund të ndiheni shumë të tërhequr seksualisht.

