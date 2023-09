Ja pse Jozefina Topalli nuk ishte në protestë

Ish-kryetarja e Kuvendit dhe ish-nënkryetare e PD-së, Jozefina Topalli nuk ishte e pranishme një ditë më parë në protestën e opozitës. Por pse nuk ishte Topalli dje në protestë?

Ajo ka bërë të ditur se ishte në një vizitë në Gjermani. Por për çfarë?

E sqaron vetë, duke vendosur edhe fotot e aktivitetit të saj jashtë vendit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ja çfarë shkruan Jozefina Topalli në faqen e saj në Facebook:

“Jo larg larg Portes se Brandenburgut, Sekretari i pergjithshem i Fondacionit Konrad Adenauer shtroi me rastin e vizites sime ne Berlin nje dreke pune.Mbi 2 ore u fol per situaten ne Shqiperi, per problemet e sfidat e saj.

Miqte e medhenj te Shqiperise treguan gjithe dashamiresine e vullnetin per te ndihmuar vendin tim. Miqte e Kas-it shprehen gadishmerine per te ndihmuar Partine Demokratike

Mes te tjereve ne kete dreke merrnin pjese Kryetari i Parlamentit Gjerman Norbert Lammert, nga zyra e Kancelares Merkel e shume miq te tjere”.