Aurel Plasari: Për ata që e mbajnë në gojë....21 Janarin

Nga Aurel Plasari

Konstatoj që 21 janarin e mbajnë ende në gojë do anëtarë të PS-së, militues të PS-së ose edhe simpatizues të PS-së. Do të ishte në të mirën e tyre të mos vijonin e ta mbanin kaq gjatë në gojë. Sepse me veprimet e veta politike dhe organizative vetë PS-ja 21 janarin e saj e ka nxjerrë blof (bluff). Nuk i ka lënë kujtesa qytetarët shqiptarë që të harrojnë se 21 janari u bë për të ashtuquajturin “bllok të Ilir Metës”. Me aleancën parazgjedhore që PS-ja bëri më mbas me Ilir Metën dhe Lëvizjen që ai drejton, madje tanimë me bashkëqeverisjen me të dhe Lëvizjen përkatëse, 21 janarin e organizuar kundër “bllokut” të tij PS-ja e ka zhvlerësuar si kauzë. Për të mos thënë që e ka vlerësuar “të gabuar”: le të marrin e të zgjedhin mes këtyre dy interpretimeve. Prandaj mbajtja me të tepërt në gojë e një çështjeje të shkrehur nuk mendoj që u bën mirë për shëndetin e gojës, ndonëse kjo varet edhe nga shijet. Imja është vetëm një këshillë miqësie dhe respekti: in keeping with social standards.