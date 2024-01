Prezantohet telefoni më i lirë me karakteristika si të iPhone 5C

ZTE shtoi sot një telefon të ri tek seria Blade. Telefoni Blade A1 u prezantua gjatë një eventi të zhvilluar në Kinë. Edhe pse ka veçori shumë të mira, telefoni do të shitet për vetëm 85 euro. Nga dizajni përngjason pak me iPhone 5c. Një nga veçoritë që e kategorizon atë tek telefonat inteligjentë të cilësisë së lartë (edhe pse për nga çmimi futet tek telefonat më të lirë në treg) është sensori për gjurmët e gishtave.

Blade A1 ka ekran me prekje 5 inç me rezolucion 720 pikselë, kamerë parësore 13 megapikselë me blicin LED, kamerë dytësore 8 megapikselë, procesorin MediaTek MT6735 me tetë bërthama Cortex-A53 me shpejtësi 1.3 GHz, 2GB RAM, 16GB hapësirë të brendshme, e cila mund të zgjerohet nëpërmjet kartës microSD, dhe bateri me kapacitet 2,800 mAh.

Ai operon me sistemin Android 5.1 Lollipop me ndërfaqen MiFavor 3.2 të ZTE-së. Përmasat e tij janë 142 x 70.2 x 8.9 mm. Telefoni do të ofrohet në ngjyrë të bardhë, të verdhë, të gjelbër, blu dhe gri.