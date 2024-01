Bulqizë, vdesin 2 motra gjatë një aksidenti te rëndë rrugor

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur paraditen e kësaj të premte ku dy motra kanë gjetur vdekjen e menjëhershme dhe 2 të tjerë janë plagosur.

Burime nga vendngjarja njoftojnë se aksidenti i rëndë ka ndodhur në Fushë-Bulqizë,

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Dy automjete, një tip Mercedes Benz me targa AA733CG dhe një Land Rover me targë AA383FE janë përplasur me njëra-tjetrën, ku si pasojë kanë mbetur të plagosur katër persona.

Sipas informacioneve paraprake të policisë, dy shtetaset Zylije dhe Sadete Kryemadhi, motra me njëra-tjetrën, kanë gjetur vdekjen rrugës për në spital, ndërkohë që raportohet për një fëmijë 10-vjeçar në gjendje të rëndë që pritet të niset me helikopter drejt Tiranës për mjekim më të specializuar.

Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po heton për zbardhjen e dinamikës së saj, ndërkohë që paraprakisht besohet se shkak i aksidentit të jetë bërë prania e akullit në rrugë.