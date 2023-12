LIVE - Protesta e opozitës në Prishtinë "Për Republikën"

Partite e Opozites ne Kosove mbajten tubimin e madh ne Prishtine, "Per Republiken".

I pranishem ne tubim ka qene edhe Albin Kurti, i shpallur ne kerkim nga policia e Kosoves.

Tubimi eshte hapur nga Fatmir Limaj ndersa me pas kane folur me radhe e Ramush Haradinaj, Visar Ymeri dhe me pas fund Albin Kurti.

Ata akuzuan qeverine Thaci-Mustafa se eshte duke shkelur interesat e Kosoves, duke toleruar Serbine ne marreveshjet dypaleshe dhe Malin e Zi ne marreveshjen per ndarjen e kufirit.