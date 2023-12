Ky është telefoni që u shpall "pajisja e vitit"

Kompania Samsung ka triumfuar edhe njëherë përballë Apple. Telefoni Galaxy S6 Edge ka rrëmbyer çmimin “Pajisja e vitit” në “Pocket-lint Awards” që mbahet në Londër.

Por nga ana tjeter edhe Apple nuk mbeti pa çmim në këtë mbrëmje, pasi në kategorinë “Tableti më i mirë” u zgjodh pajisja e kompanisë amerikane iPad mini 4, duke triumfuar përballë Microsfot Surface 3.

Orët smart të Apple kanë arritur të shpallen si pajisjet më e mirë në shumë funksione, duke bërë që kompania amerikane të largohet me dy çmime të rëndësishme.

Në kategorinë “Laptopi më i mirë” ka trumfuar Dell me XPS 13, duke lënë të dytën Apple me Macebook. Ndërkohë, që në kategorinë e lodrave smart Sphere është shpallur më e mira me Star Wars BB-8.

“Ndikimi i Apple në këtë industri vazhdon të ndjeheet duke fituar dy çmimet kryesore dhe duke qenë e dyta në dy kategori të tjera”, deklaroi Stuart Milej, shef ekzekutiv i “Pocket-lint”.