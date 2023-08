Aksioni në Tiranë, dy të arrestuar me 12 kilogramë drogë

Sekuestrohen 12 kilograme droge ne Tirane. Kapja e lendes narkotike ku be gjate nje aksioni ku jane kapur në flagrancë dy persona për veprën penale "Prodhim dhe shitje të lënëve narkotike, kryer në bashkëpunim”.

Policia e Tiranes njoftoi se jane sekuestruar në cilësinë e provës materiale 12 kg lëndë narkotike e dyshuar “Cannabis Sattiva” dhe një automjet tip "Golf".

Burimet zyrtare thane se më datë 26.11.2015, nga ana e Seksionit të Narkotikëve në Drejtorinë Vendore Policisë Tiranë, u realizua me sukses operacioni i mirëorganizuar antidrogë.

Mbi bazën e informacioneve për prodhim ,transportim, tregtim të lëndëve narkotike, mbrëmjen e sotme u arrit të goditej dhe arrestohen në flagrancë shtetasit:

• Olger Myrtezai, 30 vjeç, lindur në Ersekë dhe banues në Korçë .

• Sokol Durmishllari, 27 vjeç, lindur në Ersekë dhe banues Korçë.

Këta shtetas ishin duke udhëtuar me automjetin e tyre tip “Golf” me ngjyrë të zezë AA 805 AM ,nga qyteti Korcës në drejtim të Tiranës dhe në zonën e Yzberishtit janë kapur në flagrancë nga Policia.

Nga kontrolli i ushtruar në automjetin e tyre u gjet dhe sekuestrua 12 kg lëndë narkotike e dyshuar “Cannabis Sattiva”, thuhet me tej nga burimet e policise.

Sipas saj, materialet proceduariale do ti kalojnë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësot Tiranë, për veprën penale të “Prodhim dhe shitje të lënëve narkotike, kryer në bashkëpunim”.