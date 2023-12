Përmbytjet, Gjiknuri: Opozita akuza në tym, kaskada po mirëmenaxhohet

Ministri i Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjiknuri, deklaroi të enjten se sektori elektroenergjetik nuk është kthyer në kontribues të përmbytjeve apo problemeve siç ka patur në të kaluarën.

“Në sajë të mirëmenaxhimit, dhe jo si më parë me komandë politike nga zyra e Kryeministrit, kaskada është menaxhuar mirë. Kuotat janë menaxhuar siç duhet, as nuk janë bërë shkak për përmbytje, por po kthehen në një element për efiçiencë më të mirë ekonomike. Më parë, kishim një zotëri i cili merrej personalisht dhe thoshte “hap portat- mbyll portat, mos importo tani se duhen ruajtur para” dhe pastaj vinin përmbytjet se nuk i menaxhonte dot. Ky ka qenë zotëria që merrej vazhdimisht e personalisht me energjinë dhe ndaj e çoi sektorin në gjendjen që e gjetëm ne”, tha Gjiknuri gjatë seancës plenare të Kuvendit ku për orë të tëra u diskutua mbi situatën e krijuar nga përmbytjet. Megjithëse me një sasi më të pakët prurjesh, vijoi Gjiknuri, u rrit efiçenca në prodhimin e energjisë duke e ulur nivelin e konsumit të ujit nga 1.31 m3 ujë/kWh në 1.17 m3 ujë/kWh.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mnistri Gjiknuri akuzoi opozitën edhe për shitjen e katër hidrocentraleve, veprim të cilin Gjiknuri e konsideroi veprën më kriminale që i është bërë interesit publik. “Shitje me një vlerë qesharake, mbi të gjitha hidrocentrale të rehabilituara me paratë e popullit shqiptar”, tha ai.