Presidenti i KE Donald Tusk, vizitë në Tiranë, takohet me Ramën

Presidenti i Këshillit Europian, Donald Tusk, zhvillon të dielën një vizitë zyrtare në Tiranë, ku do të takohet me kryeministrin Edi Rama.

Ndalesa në Tiranë është pjesë e një turi 24 orësh që Presidenti i Këshillit Europian do të ketë në Ballkan. Tusk nisi turin e vizitave të shtunën, ku fillimisht është takuar me kryeministrin e Serbisë,

Aleksandër Vuçiç në Beograd. Pas konferences me Vuçiç, Tusk ka mbërritur mbrëmjen e djeshme në Tiranë ku u prit në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit nga ministrja e Integrimit Europian, Klajda Gjosha.

Në axhendën e publikuar nga zyra e kryeministrisë bëhet e ditur se zyrtari i lartë i Bashkimit Europian do të pritet në orën 10:00 nga kryeministri Rama dhe më pas të dy do të japin një konferencë të përbashkët për mediat.

Po të dielën, Tusk do të shkojë në Maqedoni ku do të takohet fillimisht me presidentin, Gjorge Ivanov dhe më pas me kryeministrin, Nikola Gruevski.

Axhenda e takimeve në Tiranë

Në orën 10:00 Ceremoniali i pritjes zyrtare të zotit Tusk nga Kryeministri Edi Rama

Në orën 10:10 do të zhvillohet takimi mes dy delegacioneve.

Në orën 11:00 Kryeministri Edi Rama dhe Presidenti i KE Donald Tusk do të japin një konferencë të përbashkët për shtyp.