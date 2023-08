Troket dimri në Shqipëri, ja parashikimi i motit për ditët në vijim

Edhe pse zyrtarisht stina e vjeshtës nuk ka mbaruar, temperaturat filluan të ulen dhe me sa duket mund të themi se dimri tashmë ka trokitur. Ulja e temperaturave u ndje këtë fundjavë, kur në vendet malore u shënuan temperaturat 5-10 gradë C, në vendet e ulëta temperaturat 10-16, ndërsa në bregdet 11 me 17 gradë celsius. Situata sinoptike e parashikuar deri më 26 nëntor tregon se rajoni i Ballkanit do ndodhet nën ndikimin e një fushe me presion atmosferik të ulët.

Rrjedhimisht, pritet që mbi vendin tonë të mbizotërojë mot me vranësira dhe shira të përkohshëm të cilat do të kenë edhe karakter shtrëngatash.

Temperaturat minimale do të luhaten: Në vendet malore nga 1 deri 4, ndërsa në zonat e ulëta dhe bregdet nga 8 deri në 11 gradë. Temperaturat maksimale, në vendet malore do të luhaten nga 4 deri 6 gradë, ndërsa në zonën e ulët dhe në bregdet nga 14 deri 18 gradë.