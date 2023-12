BB: Shqipëria zbret 11 vende për pagimin e taksave, në vendin e 142 në botë

Indeksi i pagesës së taksave për vitin 2016 e rendit Shqipërinë në vendin e 142-të në mesin e 189 ekonomive të ekzaminuara. Krahasuar me një vit më parë, Shqipëria renditej e 131-ta. Në rajon, ecuria duket e ngadaltë për vendin tonë, ndërsa Maqedonia surprizon sërish. Sipas raportit të pagesës së taksave 2016 Maqedonia zë vendin e 7-të në nivel global. Malin e Zi në të 64-tin, Kosova gjendet në vendin e 67-të. Të vetmin shtet që kemi lënë pas në rajon, është Serbia, e cila renditet e 143.

Raporti citon, se Shqipëria është vendi që ka njohur rritjen më të madhe në normën totale të taksave në harkun e një viti, me 5.2%. Diçka e tillë vjen për shkak të rritjes me 50% të taksës mbi pronën, nga 10% në 15%. Numri i taksave që paguhen vlerësohet i njëjtë me një vit më parë, në 34 total. 36.5% vlerësohet norma totale e taksave që paguhen në vendin tonë, ndërkohë që një vit më parë kjo normë fiksohej në 31.2%.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pjesën më të madhe, me 18.8% e zënë taksat e punës, e ndjekur nga taksat mbi fitimin që zënë 14.1%. Shqipëria paraqitet sërish si vendi më pak i konkurrues në rajon. Për sa i përket taksave më të larta, Shqipëria lë pas në rajon vetëm Serbinë, ku paguhet 39.7%.

Në Maqedoni norma fiksohet në 12.9%, në Mal të ZI në 21.6%, në Kosovë 15.2% dhe në Kroaci 20%. Raporti është i përvitshëm dhe kryhet nga Banka Botërore dhe PwC.

MONITOR