Britania: Reforma në drejtësi të garantojë hetimin e zyrtarëve të lartë

Britania e Madhe kërkon nga reforma në drejtësi që të garantojë kushte që të ndiqen penalisht zyrtarë të lartë që janë të lidhur me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Deklarata u bë nga Ministri i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar Philip Hammond gjatë një konference të përbashkët me Bushatin.

Ministri i jashtëm britanik Hammond tha në konferencë për media me homologun shqiptar Bushati: Mbretëria e Bashkuar mbështet integrimin e shqipërisë në BE.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

"Ne kemi mbështetur programin e zgjerimit të BE. Na bëhet qejfi që shikojmë fillimin e reformave të vështira, por janë me rëndësi kritike për anëtarësimin në BE. Pjesa më e rëndësishme është ajo e sistemit të drejtësisë. Ky program duhet të nxjerrë rezultate në formën e ndjekjes penale të suksesshme për zyrtarët e lartë sa i takon korrupsionit dhe krimit të organizuar. Krimi i organizuar dhe korrupsionin pengojnë zhvillimin e vendit. Shteti ligjor dhe reformat ekonomike janë kyci për investimet e huaja", tha Hammond.

Në qendër të bisedimeve mes dy diploamtëve ishte edhe çështja e sigurisë dhe lufta kundër terrorizmit, duke u përqëndruar në situatën e fundit në Paris. Bushati rikonfirmoi edhe njëherë vendosmërinë e Shqipërisë për të luftuar terrorizmin krah aleatëve.

"Dua të jem i drejtpërdrejtë që Shqipëria është pjesë e koalicionit kundër terrorizmit. Ka një bashkëpunim me aleatat e NATO-s për çështjet e sigurisë. Sic tha edhe Hammond fjala kyce është Europa, një fenomen më i gjerë sesa Franca. Ne si km kemi miratyuar strategjinë në kundërpërgjigje të ekstremizmit të dhunshëm.