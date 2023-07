Halit Krasniqi: Tendencat e zhvillimeve ndërkombëtare dhe shqiptarët lll (1-5)

Nga Halit Krasniqi

Zhvillimet ndërkombëtare dhe përplasjet politike në Prishtinë

Në kontest të zhvillimeve ndërkombëtare dhe synimeve të shqiptarëve, subjektet politike në Prishtinë pozitë-opozitë kanë një mision të vështirë elitar e historik për të bërë shtet dhe nuk do të duhej të kenë një pasion të pështirë utilitar për pushtet. Të gjithë e proklamojnë se shtet krijimin e kanë motiv si koncept, por i gjithë lidershipi i subjekteve politike nuk veprojnë njëjtë në këtë mision. Përndryshe nuk do t’i shihnim këto skena në Prishtinë.

Koalicioni qeverisës aktualisht ka një komoditet numrash me të cilët do të duhej të qeveriste pa ndonjë shqetësim në mandatin e plotë katërvjeçar. Meqenëse krijimi i këtij koalicioni është arritur shumë shpejtë në rrethana problematike, natyrisht se te subjektet e mbetura në opozitë ka krijuar frustrime të theksuara.

Tërë gjeneza e konflikteve të sotme në mes pozitës dhe opozitës e ka origjinën në ato zhvillime. Gjithë konstruktet e ngritura tani, janë pretekste për ta ndëshkuar këtë koalicion qeverisës dhe krye protagonistin e saj edhe për zhgënjimin e ëndrrës gjashtëmujore.

Për gjysmë viti u krijua një bllok subjektesh si koalicion pas zgjedhor. Lidershipi i tyre bëri ndarjen e posteve shtetërore për vete dhe bashkëpunëtorët e tyre të afërt. Për gjashtë muaj u ngrysen në mbrëmje me funksione të zgjedhura e u gdhinë në mëngjes pushtetarë të ardhshëm.

Kjo ëndërr për tortën e pushtetit u davarit përnjëherë me krijimin e shpejt të koalicionit të tanishëm. Natyrisht edhe reagimet ishin dhe janë të pa natyrshme. Aspektet e sjelljeve të opozitës, duhet vlerësuar realisht. Ata me çdo çmim kanë vendosur t'ia shkurtojnë jetën kësaj qeverie dhe mazhorancës gjithashtu. Këtu dhe tani, koalicioni qeverisës, duhet të tregojë përgjegjësi, shkathtësi dhe elasticitet. Duke bërë kombinim veprimesh për të ndryshuar aktualisht performancën. Strategji më efikase për të bindë opinionin se në veprimet e deri tashme, nuk janë cenuar interesat e vendit tonë. Duke vazhduar me masa të tjera ashtu siç vlerësohen me radhë.

Së pari sjelljet abuzive me autoritetin e pushtetit, është e mundur të zhdukën plotësisht dhe elementin korruptiv të identifikuar deri tani, ta vejë para përgjegjësisë. Edhe pse kjo nuk është kërkesë e opozitës. Siç do të duhej. Këto janë veprime të domosdoshme. Pastaj edhe konfigurim të qeverisë nëse vlerësohet si masë qetësuese dhe në fund edhe zgjedhje të jashtëzakonshme nëse vije situatë e pashmangshme.

Të zbatohet autoriteti e ligjeve tani, por assesi forca e muskujve të policëve. Opozita nuk do të duhej t'i perceptoj tabelë goditjesh policët. Ata kanë obligime ligjore për sigurinë e përgjithshme. Pas këtyre zhvillimeve vazhdimi i raporteve të tilla pozitë-opozitë është i rëndë. Ka instrumente që e vlerësojnë konsumimin e njërës anë dhe anës tjetër. Konstruktet politike kanë përgjigje të njohur, ndërsa kërkesat e arsyeshme të opozitës, kërkojnë trajtim transparent dhe me qasje të përgjegjshme. Në bazë të kësaj gjendje duhet vepruar realisht dhe pa u vonuar duke mos rënë në anemi. Sikur se edhe nxitimi në veprime të paqëlluara për mungesë vizionesh, sjellë vetëmjaftueshmëri të çdo qeverisjeje.

Duke respektuar preferencat dashamirëse për dorë të fortë, asnjëherë nuk duhet parë si zgjidhje. Konsultimi dhe bashkëpunimi me përfaqësitë e shteteve mike, është domosdoshmëri. Demokracinë dhe shtet ndërtimin e kanë mësim për model. Meqenëse këto dy vlera janë atakuar nga opozita, çdo skenar për ta tejkaluar këtë gjendje, duhet të bëhen në konsultim të vazhdueshëm me këto përvoja të çmueshme dhe me Tiranën zyrtare. Aty tani gjenden instrumente edhe të fizibilitetit regjional e euroatlantik.

Çdo vendim pa konsultim të tillë ka rrezik të shoqërohet me ngarkesa subjektive dhe të dëmshme për proceset historike në këto tendenca të zhvillimeve ndërkombëtare e synimeve tona kombëtare, ku Kosova nuk mund të veproj e shkëputur nga pjesë të tjera të etnisë sonë dhe pa konsultim e bashkëpunim me qendrat e miqve të dëshmuar. Sidomos kur vendi sfidohet nga skenarë të huaj dhe protagonistët vendorë i përvetësojnë e i ndërlidhin me motivet e tyre.