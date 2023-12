Hapja e negociatave, Bregu: Nëse s’paracaktohet datë nga BE, rrugë pa fund

Deputetja e PD dhe kryetare e komisionit kuvendor të integrimit, znj.Majlinda Bregu në një intervistë televizive është shprehur se nëse BE nuk cakton një datë për hapjen e negociatave me Shqipërinë, procesi i futjes së Shqipërisë në familjen e madhe evropiane do të jetë një rrugë e gjatë.

“Është fakt që vendmarrja në Bashkimin Europian është një vendimarrje e cila ka ardhur duke u zbehur.

Kjo vlen edhe për proçesin e zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor me BE”, u shpreh Bregu.

Por deputetja demokrate ka vlerësuar se sulmet terroriste të 13 nëntorit në Paris do ta zbehin akoma më shumë dëshirën për zgjerim brenda unionit.

“Prej ditës së premte unë jam e bindur që do të ketë më pak njerëz në Europë, më pak politikanë, sigurisht më pak qytetarë të thjeshtë të vendeve anëtare të cilët do të duan të dëgjojnë për zgjerim të mëtejshëm të BE”, tha Bregu.

Sipas saj, vëmendja duhet të kthehet tek stabiliteti e siguria dhe BE duhet të tregojë një qasje tjetër përballë vendeve të Ballkanit Perëndimor.

“Në rast se duhet të ketë një vemendje tjetër ndaj Ballkanit Perëndimor, i cili sot është edhe më i rrezikuar sa vendet anëtare të BE, prej ditës së premte e domosdoshme është që vëmendja të kthehet tek stabiliteti dhe siguria”, u shpreh kryetarja e komisionit të integrimit në kuvendin e Shqipërisë.

Deputetja Bregu ka mbrojtur qëndrimin e saj se negociatat për anëtarësim në Bashkimin Europian duhet të kenë afate të përcaktuara në data, pasi e kundërta i bën vendet aspirante si Shqipëria të ecin në rrugë pa fund.

“Në rast se nuk ka një datë ne ecim në një rrugë pa fund dhe siç ndodh zakonisht dhe për shqiptarët e merr me shumë e shumë lehtësi proçesin. Kurse kushtëzimi me një datë përpara bën të mundur që të ketë një prezencë më të madhe, sepse do të ketë një llogaridhënie më të madhe”.

Bregu u shpreh mosbesuese se Shqipëria do ta arrijë këtë synim gjatë vitit 2016, pasi vlerëson se vendi nuk ka bërë progres të mjaftueshëm.