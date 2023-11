Aktori hollivudian, baba për herë të nëntë me gruan e pestë

Aktori i njohur Eddie Murphy do të bëhet sërish baba.

E dashura e tij Paige Butcher, me të cilën aktori është në lidhje prej katër vitesh është në pritje të fëmijës së tyre të parë.

Ky fëmijë është i nënti për aktorin. Ai ka edhe tetë fëmijë të tjerë me katër femra të tjera.

Pesë fëmijë 54 vjeçari i ka me ish-bashkëshorten, Nicole Mitchell, një me ish-të dashurën, Paulette McNeely, një me ish-të dashurën tjetër, Tamara Hood dhe një vajzë me ish-pjesëtaren e grupit “Spice Girls”, Mel B.