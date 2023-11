Takim historik midis liderëve të Kinës e Tajvanit

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Presidenti i Kinës, Xi Jinping, do të takojë homologun e Tajvanit, Ma Ying-jeou, më 7 nëntor në Singapor. Është ky takimi i parë midis liderëve të dy vendeve që prej luftës civile të Kinës më 1949. Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj dhe kërcënon se do t’i kundërvihet me forcë ushtarake çdo lëvizjeje për pavarësi. Ma ka përmirësuar lidhjet ekonomike me Kinën prejse ka marrë detyrën në vitin 2008 dhe ka nënshkruar disa marrëveshje biznesi dhe turistike.