LISTA/ Të dhënat e pasurive për 13 kryetar bashkish

Përveç deputetëve, edhe kryebashkiakët janë jo pak të pasur. Për 13 prej tyre, nga 65 që ka Shqipëria, janë zbardhur të dhënat e pasurisë së tyre.

Inspektori i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, tregon pasuri të shumta për disa kryebashkiakë. Ndër më të pasurit është kryetari i Bashkisë së Pogradecit, Eduart Kapri, i zgjedhur nga Partia Demokratike.

Megjithëse jeton në Pogradec, ai ka plotë 45 apartamente në Shëngjin të Lezhës.

Ndërsa kreu i bashkisë së Pukës, Gjon Gjonaj rendit pronësi mbi disa shtëpi banimi e troje, por deklarohet pronar edhe i Hotel-Turizmit në Pukë.

Megjithatë, pasuria e tyre nuk është vënë këtë vit kur edhe janë zgjedhur në zgjedhjet e qershorit. Të dhënat e pasurisë janë për vitin 2014.

Pasuritë e kryebashkiakëve

Kryetarja e bashkisë Shkodër, Voltana Ademi (deklarata 2014)

Bashkëpronare me 33,33 % e ap. banimi në Shkodër, sip. 64 m2, me kontratë shkëmbimi.

Bashkëpronare me 33,33 e ap. banimi në Shkodër, sip. 97 m2, me kontratë shkëmbimi.

Bashkëpronësi në një njësi në Shkodër, sip. 64 m2, me kontratë shkëmbimi.

Të ardhura nga paga si deputete, 2 962 266 lekë.

Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 20 m2, nga objekti me sip. 116.5 m2, 81 666 lekë.

Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 35.34 m2, 120 000 lekë.

Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 70 m2, 214 667 lekë.

Kredi bankare në “Societe Generale Albania”, dega Shkodër, 385 168 lekë. Detyrimi financiar i pashlyer 3 473 963 lekë.

Kryetari i Bashkisë Korçë, Sotiraq Filo (deklarata 2014)

Shtesa në llogarinë bankare në “Raiffeisen Bank”, 319 953 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të një depozite në Bankën Kombëtare tregtare, 33 544 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të një depozite në “Credins Bank”, 90 785 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të një depozite në “Credins Bank”, 541 euro.

Pakësim i llogarisë bankare në “Intesa Sanpaolo Bank”, 74 400 lekë.

Pakësim i llogarisë bankare në “Intesa Sanpaolo Bank”, 13 euro.

Të ardhura nga interesat bankare të një depozite në “Intesa Sanpaolo Bank”, 115 863 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të një depozite në “Intesa Sanpaolo Bank”, 54,86 euro.

Të ardhura nga paga si kryetar bashkie, 1 078 568 lekë.

Kredi bankare në “Raiffeisen Bank”, 1 500 euro, shlyer plotësisht.

Bashkëshortja, Frosela Filo

Të ardhura nga interesat bankare të një depozite në “Credins Bank”, 111 880 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të një depozite në “Credins Bank”, 44 euro.

Të ardhura nga interesat bankare të një depozite në “Procredit Bank”, 4 982 lekë.

Të ardhurat nga interesat bankare të një depozite në “Bankën Kombëtare Tregtare”, 24 395 lekë.

Pakësim i llogarisë bankare në “Veneto Bank”, 260 964 lekë.

Të ardhura nga interesat bankare të një depozite në “Intesa Sanpaolo Bank”, 11 892 lekë.

Shtesa në llogarinë bankare në “Bankën Kombëtare Tregtare”, 95 455 lekë.

Të ardhura nga puna në Ujësjellës-Kanalizime, Korçë, 649 407 lekë.

Kartë krediti në “Bankën Kombëtare Tregtare” me limit 100 000 lekë, detyrimi i pashlyer 64 878 lekë.

Kryetar i bashkisë Mirditë, Ndrec Dedaj (deklarata 2014)

Të ardhura nga paga dhe dietat si prefekt, 1 885 476 lekë.

Kredi bankare 29 000 euro me afat 20 vjet. Detyrimi financiar i pashlyer, 22 152 euro.

Detyrim ndaj një personi të tretë, 10 000 euro, për 3 vjet, pa interes. Detyrimi financiar i pashlyer 6 000 euro.

Kryetari i bashkisë Tropojë, Besnik Dushaj (deklarata 2014)

Shtesë gjendje cash, 1 000 000 lekë.

Pronar i një autoveturë “Benz”, dhuruar nga djali.

Të ardhura nga paga dhe shpërblime si deputet, 2 771 821 lekë.

Të ardhura nga pensioni i bashkëshortes, ISSH, 200 000 lekë.

Kryetar i bashkisë Pukë, Gjon Gjonaj, (deklarata 2015)

Pronar i një shtëpie banimi me sip. 146 m2 në Qerret, vlera 3 000 000 lekë.

Pronar i një tokë bujqësore me sip. 3000 m2, vlera 1 500 000 lekë.

Pronar i një shtëpie banimi me sip. 100 m2, në Qerret, vlera 1 000 000 lekë.

Pronar i një tokë arë me sip. 6500 m2, vlera 1 200 000 lekë.

Pronar i një toke arë me sip. 16 044 m2 në Barbullojë, Lezhë, vlera 64 176 000 lekë.

Pronar i një shtëpie 2-katëshe banimi me sip. 197.5 m2, toke arë me sip. 3096 m2, lokali me sip. 112 m2, magazine+servis me sip. 90 m2, në Xhafzotaj, Durrës, vlera 300 000 euro.

Pronar i një shtëpie banimi me sip. 148 m2, vlera 88 800 euro.

Pronar i 2 ap. me sip. 158 m2, vlera 86 900 euro.

Pronar i një garazhi me sip. 45 m2, vlera 11 250 euro.

Pronar i 2 ap. me sip 150 m2 në Tiranë, 90 000 euro.

Pronar me 50 % i një magazine frigorifer me sip. 10 000 m2, vlera 1 450 000 euro.

Pronar me 34 % i një biznesi (karrierë) për nxjerrje mermeri Kolesjan, Kukës, vlera 1 800 000 euro.

Pronar me 50 % i Hotel-Turizmi, Pukë, vlera 1 650 000 euro.

Gjendja cash, 1 400 000 lekë.

Kryetari i bashkisë Kukës, Bashkim Shehu, (deklarata 2015)

Pronar i një ap. me sip. 102 m2 në Tiranë, vlera 81 600 euro.

Pronar me 25 % i një toke arë me sip. 1580 m2, në komunën Farkë, vlera 500 000 lekë.

Gjendja e llogarisë depozitë në “Intesa Sanpaolo Bank”, 5 200 dollarë.

Pronar i një makine “Fiat Punto”, vlera 70 000 lekë.

Pronar i një makine “Audi Q7”, vlera 700 000 lekë.

Të ardhura nga puna si shef sigurimi në “Alb-Force Security” për periudhën janar-korrik 2015, 14 000 dollarë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortes si specialiste IT në “Alb-Force Security”, 9 600 dollarë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si pedagoge në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, 50 000 lekë.

Kredi bankare në “BKT”.

Kryetari i bashkisë Librazhd, Kastriot Gurra (deklarata 2014)

Gjendja e llogarisë bankare në “BKT”, 5 034 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në emër të bashkëshortes në “BKT”, 9 824 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në “Raiffeisen Bank”, 950 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në “Raiffeisen Bank, 142 451 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në “Fibank”, 617 lekë.

Të ardhura nga paga si drejtor i ALUIZNI-t, Elbasan, 77 986 lekë/muaj.

Të ardhura nga paga si anëtar i Këshillit të qarkut Elbasan, 9 360 lekë/muaj.

Të ardhura nga paga si anëtar i Këshillit të komunës Qukës, 7 155 lekë/muaj.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, 41 000 lekë/muaj.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes në komunën Lunik, 18 000 lekë/muaj.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes në komunën Velçan, 18 000 lekë/muaj.

Kredi bankare në “BKT”, 1 900 000 lekë. Detyrimi financiar i pashlyer, 1 728 665 lekë.

Kredi bankare në “BKT”, 350 000 lekë. Detyrimi financiar i pashlyer, 183 146 lekë.

Kryetarja e bashkisë Prrenjas, Miranda Rira (deklarata 2014)

Të ardhura nga paga si deputete, 1 303 961 lekë.

Të ardhura nga pjesëmarrja në komisione, 100 800 lekë.

Të ardhura nga paga si pedagoge e jashtme pranë Universitetit të Tiranës, 80 000 lekë.

Të ardhura nga paga si pedagoge e jashtme pranë Universitetit të Elbasanit, 114 322 lekë.

Të ardhura nga bonuse për shpenzime karburanti, telefoni dhe dieta ditore, 1 163 581 lekë.

Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 800 000 lekë me afat 5 vjet dhe normë interesi 13.89 %.

Detyrimi financiar i pashlyer 817 132 lekë.

Bashkëshorti, Julian Çota

Të ardhura nga paga 1 267 000 lekë.

Kryetari i bashkisë Bulqizë, Melaim Damzi, (deklarata 2014)

Pronar me 88 % i një fabrike për prodhimin e ujit me gaz me sip. 275 m2+ truall me sip. 1500 m2, vlera 15 500 000 lekë.

Pronar i një ap. me sip. 67 m2, në Peshkopi, vlera 3 500 000 lekë.

Pronar i një makine “Land Rover”, vlera 600 000 lekë.

Pronar i një ap. me sip. 89 m2 në Tiranë, vlera 8 400 000 lekë.

Të ardhura nga paga si prefekt i Dibrës dhe profesioni si mjek kirurg, 960 000 lekë.

Të ardhura nga pagesa si ekspert mjeko-ligjor, 40 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si mjeke kirurge, 1 200 000 lekë.

Të ardhurat nga interesat e në një depozite bankare, 72 000 lekë.

Depozitë kursimi në “Credins Bank”, 1 371 000 lekë.

Detyrimi për shlyerje huaje, 5 000 000 lekë.

Detyrim ndaj një personi të tretë, 3 000 000 lekë.

Detyrim ndaj një personi të tretë, 2 000 000 lekë.

Kryetari i bashkisë Dropull, Ahilea Deçka (deklarata 2014)

Të ardhura nga paga (për 6 muaj), si instruktor, 45 710 lekë.

Të ardhura nga paga (për 6 muaj), si drejtor i komanduar i Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik, Gjirokastër 62 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes në Drejtorinë Arsimore Gjirokastër, 470 000 lekë.

Të ardhura nga pensioni i babait, 140 000 lekë.

Të ardhura nga pensioni i nënës 62 000 lekë.

Bashkëshortja, Eli Deçka

Pronarë e një makine “Mercedez Benz”, vlera 700 000 lekë.

Pronare me 50 % e një shtëpie private me sip. 120 m2 në fshatin Jorgucat, Gjirokastër, vlera 5 000 000 lekë.

Pronare me 100 % e 3 dynym tokë bujqësore, fituar sipas ligjin 7501, vlera 1 500 000 lekë.

Gjendja cash, 1 840 000 lekë, pjesa takuese 50 %.

Gjendja cash, 50 000 euro, pjesa takuese 50 %.

Kryetari i bashkisë Vlorë, Dritan Leli, (deklarata 2014)

Pronar me 50 % i një ap. me sip. 144 m2 në Tiranë, pjesë e regjimit martesor, vlera 67 000 euro.

Pronar me 16.6 % i një ap. me sip. 87 m2, në Vlorë, vlera 29 324 lekë.

Detyrim për t’u paguar, 14 000 lekë.

Detyrim për t’u paguar, 95 000 euro.

Gjendja e llogarisë bankare në “Bankën Kombëtare Tregtare”, 272 347 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në “Tirana Bank”, 9 927 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në “Credins Bank”, 7 311 lekë.

Të ardhura të siguruara nga shërbimi ndaj Cardio Dignostic Center, 5 000 euro.

Pronar i një autoveture “ML 270 CDI”, vlera 2 500 euro.

Pronar me 50 % i një autoveture “Lang Rover”, vlera 35 000 euro.

Gjendja e llogarisë bankare në Bankën Kombëtare të Greqisë, 42 000 euro, pjesa takuese 50 %.

Gjendja e llogarisë bankare në Bankën Kombëtare të Greqisë, 2 000 000 lekë, pjesa takuese 50 %.

Të ardhura nga paga si administrator i shoqërisë “RX PHARMA”, shpk, për periudhën janar-qershor 2015, 417 640 lekë.

Të ardhura nga paga si mjek në QSUT, për periudhën janar-qershor 2015, 316 424 lekë.

Të ardhura nga paga si mjek në spitalin “Hygeia”, për periudhën janar-prill 2015, 204 318 lekë.

Kredi bankare në “Bankën Kombëtare të Greqisë”, 47 000 për 17 vjet me normë interesi 8.9 %. Detyrimi financiar i pashlyer, 24 678 euro.

Kredi bankare në “Bankën Kombëtare të Greqisë”, 30 000 euro për 20 vjet me normë interesi 7.49 %. Detyrimi financiar i pashlyer, 22 830 euro.

Bashkëshortja, Suela Leli

Gjendja e llogarisë bankare në “BKT”, 7 765 lekë.

Të ardhura nga puna si mjeke në Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik, “Mbretëresha Geraldinë”, 437 916 lekë.

Kryetari i bashkisë Pogradec, Eduart Kapri, (deklarata 2015)

Pronar i një ap. me sip. 168.53 m2 në Pogradec, vlera 7 881 895 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në “BKT”, 24 803 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në “Tirana Bank”, 324 095 lekë.

Pronar i 37 bodrumeve me sip. 555 m2 në Shëngjin, Lezhë.

Pronar i 3 njësive me sip. 1909.42 m2 në Shëngjin, Lezhë.

Pronar i 45 ap. me sip. totale 3054.96 m2 në Shëngjin, Lezhë.

Gjendja cash, 1 400 000 lekë.

Të ardhura nga paga si administrator i firmës “REAL-2” shpk, 26 640 lekë/muaj.

Të ardhura nga paga si kryetar i këshillit bashkiak, Pogradec, 7 650 lekë/muaj.

Kryetar i Bashkisë Përmet, Niko Shupuli (deklarata 2014)

Gjendja e llogarisë bankare në “Tirana Bank”, 31 598 lekë.

Gjendja cash, 73 000 lekë.

Të ardhura nga paga si kryetar komune, 552 380 lekë.

Të ardhura nga pagesa si anëtar i Këshillit të qarkut Gjirokastër, 117 900 lekë.

Bashkëshortja, Lorena Shupuli

Të ardhura si pagesë nga lejë lindja, 35 921 lekë./