Partia e Erdoganit fiton zgjedhjet në Turqi

Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të së dielës në Turqi tregojnë se Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) e themeluar nga Rexhep Taip Erdogan, nga 96 për qind të votave të numëruara ka siguruar një fitore të madhe në zgjedhjet parlamentare.

Nga këto rezultate, AKP-ja ka marrë 49.38 për qind me 315 deputetë, raporton “Anadaolu Agency”. Partia e parë opozitare Partia Popullore Republikane (CHP) deri më tani ka 25.35 për qind të votave, me 134 mandate. Partia Lëvizja Nacionaliste (MHP) e opozitës ka marrë 11.97 për qind të votave me 42 deputetë, ndërsa Partia Popullore pro-kurde (HDP) 10.39 për qind, me 59 deputetë. Ndërkohë 3.86 kanë marrë partitë e tjera të vogla, që nuk përkthehet në asnjë mandat deputeti. Parlamenti turk ka një total prej 550 deputetësh, ndërkohë për formimin e qeverisë kërkohet një shumicë, minimumi prej 276 mandatesh parlamentare. Zgjedhjet e sotme në Turqi kanë qenë të dytat në pesë muaj. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim ka dështuar të sigurojë shumicën në zgjedhjet e qershorit, ndërsa përpjekjet për të formuar koalicion qeveritar kanë qenë po ashtu të pasuksesshme.