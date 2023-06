Fier, arrestohet i kërkuari nga Italia për trafik e skllavërim klandestinësh

Policia e shtetit njoftoi diten e sotme se eshte arritur te kapet dhe arrestohet një shtetas në kërkim ndërkombëtar për disa vepra penale i dënuar me 5 vjet e 10 muaj burg.

Sipas burimeve zyrtare mesohet se nga ana e Sektorit për Narkotikët dhe Trafiqet në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Fier u ndalua shtetasi i shpallur në kërkim ndërkombëtar Aleksandër Hodaj, 37 vjeç, banues në lagjen “Mbrostar-Ferko” Fier.

Policia ben me dije se ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi Interpol Roma Itali e ka shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe Gjykata e Apelit Catanxaro me vendimin Nr.27/2010 Reg.Sent.n.4/2010, datë 23.11.2010, e ka dënuar me 5 vjet e 10 muaj burg, për veprat penale “Bashkëpunim kriminal, emigracion klandestin, shfrytëzim prostitucioni, skllavëri” parashikuar nga Nenet 81,110,416,600 të Kodit Penal Italian.

Sipas burimeve te policise, mesohet se kapja dhe arrestimi me qëllim ekstradimi në Itali.