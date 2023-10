Freedom House: Rënie e lirisë në Internet

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Liria në Internet përsëri ka shënuar rënie, thuhet në raportin e fundit të ogranizatës Freedom House, me seli në Shtetet e Bshkuara. Kjo organizatë në raportin e publikuar sot, thekson se për të pestin vit me radhë ka dokumentuar rënie në lirinë e Internetit, pasi më tepër qeveri i censurojnë informacionet me interes për publikun, derisa e zgjerojnë mbikëqyrjen dhe i godasin mjetet e ruajtjes së privatësisë.

“Qeveritë po u bëjnë presion në rritje individëve dhe sektorit privat për t’i hequr ose fshirë përmbajtjet ofenduese, duke u mbështetur në bllokim dhe filtrim”, tha Sanja Kelly, drejtoreshë e projektit Liria në Rrjet në Freedom House. Njëherësh, mjetet madhore për sigurimin e lirisë së shprehjes ishin subjekte të kufizimeve. Sipas raportit, Kina është abuzuesi më i keq i lirisë së Internetit, ndërsa pas saj radhiten Siria dhe Irani.