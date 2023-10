“Colours of Albania”, bukuritë shqiptare në foto

Përmbyllet nisma “Colours of Albania” e iniciuar nga ministria e jashtme shqiptare.

Ministri Ditmir Bushati në fjalën e tij tha se kjo nismë përcjell bukuritë e Shqipërisë.

“Nëpërmjet kësaj nisme, synuam të përcillnim bukuritë e Shqipërisë dhe mikpritjen e popullit shqiptar ashtu siç thuhet edhe në një nga tekstet më të vjetër të ligjit zakonor shqiptar, ai i Kanunit të Lek Dukagjinit: “Shtëpia e Shqiptarit është Shtëpia e Zotit dhe e Mikut”, është shprehur z. Bushati.

Në fund të aktivitetit u zgjodhën 10 fotot më të mira të “Colours of Albania”, të cilat do të ekspozohen në Muzeun Historik Kombëtar në datat 23-30 tetor. Fitues i vendit të parë ishte Nëntor Oseku, realizues i fotos me te vleresuar ne zonen e plazhit te Gjipese.