Tiranë, goditet grupi që shiste drogë në shkolla, arrestohen 4 të dyshuar

Policia ka arritur te arrestoje sot ne Tirane, 4 shtetas te akuzuar per shperndarje droge ne shkolla. Gjate aksionit eshte arritur te sekuestrohen 51 doza lende narkotike "Cannabis Sattiva" (42.4 gram).

Sipas burimeve zyrtare mesohet se me date 19.10.2015, nga ana e Forces Operacionale "Shqiponja" ne bashkepunim me Seksionin e Narkotikeve ne Drejtorine e Policise Tirane u arrestuan 4 shtetas.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Burimet zyrtare thane se ne cilesine e proves materiale ju sekuestruan nje sasi lende narkotike e dyshuar "Cannabis Sattiva" (51 doza, 42.4 gram), nje automjet golf 4 ne targa AA 975FE. U arrestuan ne flagrance :

1- Endrit Gjini, 25 vjec , 2-Gerti Mamani, 38 vjec, 3-Franko Ujka, 22 vjec, 4-Mariglen Mehmeti, 27 vjec.

"Ne baze te i informacioneve qe Policia posedonte per keta shtetas se ne shkollen "Demokracia" ne bashkepunim me njeri-tjerin keta shprendani, prej disa kohesh mbaheshin ne mbikqyrje deri ne momentin e konstatimit", thane me tej burimet e policise.