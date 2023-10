Rinovimi i De Biasit, Duka: Nëse kërkon të largohet, nuk do ta pengojmë

“Nëse Gianni De Biasi dëshiron të largohet për të mirën e karrierës së tij ne nuk do ta pengojmë, sigurisht me penalitetet që parashikon kontrata”.

Kështu deklaroi Presidenti i Federatës Shqiptare, Armando Duka, në emisionin e përjavshëm sportiv “Ora Skaner”, ku pasi vlerësoi aftësitë e teknikut italo-shqiptar, u shpreh se merita për rezultatin e arritur nuk është e trajnerit, por e gjithë grupoit.

“Unë mendoj që duhet ta lëmë të qetë dhe nuk kemi pse ta ngacmojmë. Që ta pregatisë shumë mirë Europianin. Po ju garantoj që ne do të respektojmë çdo lloj marrëdhënie juridike që kemi me trajnerin, kemi të gjithë vullnetin që ai të vazhdojë. Sikurse nuk do ti prishim prespektivën e tij nëqoftëse ai mendon që karriera e tij duhet të jetë diku tjetër. Nëse pas Europianit De Biasi vendos që nuk do të vazhdojë me Shqipërinë ai mund ta ndërpresë kontratën, nuk e di me një lloj penaliteti. Është i parashikuar në kontratë”, u shpreh Duka.

Gazetari: Zoti.Duka, a mund të sjellë një lloj destabiliteti fakti që do të shkoni në Europian me një trajner që i mbaron kontrata për tre javë ose një muaj?

Duka: “Jo nuk i mbaron për tre javë, ka më shumë, ka edhe dy vjet të tjera. Në fund të eleminatoreve të Botërorit. Çdo lloj buxheti ka një koncept, tani të flasim hë mo plotësojini çdo dëshirë filanit. Ok. Atëherë pse Porto nuk e mbajti Ronaldon, por e shiti dhe është në Real Madrid, se mban dot. Nëqoftëse dhe De Biasi ka arritur në një nivel që nuk e mbajmë dot, se mbajmë dot. Asnjë njeri të mos mendoj që kualifikimin e bëri një individ, apo qoftë dy apo tre, të gjithë bashkë bënë kualifikimin”.

Më pas kreu i FSHF-së, foli edhe në lidhje me pritjen në kryeministri, të cilën nuk e vlerësoi të ekzagjeruar. Ai theksoi se kjo përfaqësuese mund të mposhtë çdo skuadër.

“Në këtë vend e duan kaq shumë dhe ky ekip futbolli u mbush shumë boshllëqe shqiptarëve, e ndjejnë shumë. Kështu që edhe Kryeministri duhet t’i përgjigjet asaj dëshire të njerëzve. Përderisa e duan ata, duhet ta dojë edhe Kryeministri. Përveçse edhe individualisht Kryeministri është tifoz, kështu që nuk më është dukur asgjë e ekzagjeruar. Dikush ma quan për çmenduri, por kjo skuadër e jona sot mund të fitojë kundër çdo kundërshtari”, tha kreu i FSHF.

Në fund Duka nuk përjashtoi edhe zhvillimin e një takimi miqësor përballë Kosovës në Prishtinë gjatë muajit nëntor, diçka që u kërkua në mënyrë të veçantë nga Presidenti i Federatës së Futbollit në Kosovë, Fadil Vokrri.