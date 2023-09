Vajza e Eli Farës tregon hiret e saj super-seksi

Marina Fara, eshte vajza e kengetares se mirenjohur Eli Fara.

Edhe vajza duket se po ecen ne rrugen e mamase, pasi tashme eshte bere personazh publik.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Fotot e Marina Fares jane nder me te pelqyerat ne rrjetet sociale. Bukuroshja me nje hijeshi krejt natyrale, here pas here ekspozon foto te ndryshme ne faqen e saj ne FB te cilat pelqehen tej mase nga ndjekesit e saj.

Me nje fizik per tu pasur zili, Marina Fara ka treguar edhe njehere format e saj seksi qe e dallojne nga shume vajza te tjera VIP te skenes shqiptare.