Fotoja e kombëtares serbe në Rinas, shoqërohen nga RENEA

Pas mberritjes ne aeroportin e Rinasit, kombetarja serbe e futbollit eshte nisur drejt Tiranes nen masa te forta sigurie.

Ruajtja e ekipit serb i eshte besuar repartit te forcave speciale RENEA.

Incidenti i parë është shënuar pasi kombëtarja serbe ka mbërritur në Shqipëri.

Ata thonë se kishin prenotuar të gjithë katin e hotelit, por më pas kanë mësuar se në katin e tyre do jetë edhe një shtetas amerikan.

Sipas shefit të sigurisë së kombëtares serbe, Milovoj Mirko, thotë se pala shqiptare ka dhunuar marrëveshjen mes tyre.

Ata kërcënojnë se nuk do akomodohen në hotel.

“Është një provokim i parapërgatitur. Në hotel, në të njëjtin kat me ne, është një amerikan. Mund të jetë shqiptar me pasaportë amerikane. Megjithatë nuk mund të jetë në atë kat me ne. Është në sektorin tonë,”tha Mirko.

Po ashtu serbët janë revoltuar pasi plani nuk ishte që të futeshin në godinën kryesore të aeroportit për kontrollin e pasaportave, çka mund të sjellë një takim me fansat dhe incidente të mundshme.