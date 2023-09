Letra e Spartak Brahos, Dritan Prifti paraqitet për dëshmi në policinë e Tiranës

Ish-ministri dhe ish-deputeti, Dritan Prifti u paraqit pak pas orës 10:00 të së premtes në Drejtorinë e Policisë së Tiranës, për të dëshmuar në lidhje me pretendimet e paraqitura nga Spartak Braho, në një letër dërguar institucioneve më të larta të vendit, ku flitej për një skenar destabilzimi në vend.

Dritan Prifti do të pyetet nga oficerët e policisë me të njëjtin status si Tom Doshi dhe Vojsava Ismailaj, që dëshmuan ditën e mërkurë ne cilesine e personit qe mund te kete dijeni per rrethanat e krimit.

Braho dhe Prifti pritej të paraqiteshin ditën e enjte në zyrat e Policisë së Tiranës, por asnjëri prej tyre nuk është paraqitur.

Kreu i Komisionit të Sigurisë ka kontaktuar oficerët e policisë për t’i njoftuar se do të paraqitej në rastin më të parë, Dritan Prifti ka shtyrë për paraditen e sotme.