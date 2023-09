Shqiponja e Lilës shqetëson vetëm ksenofobët grekë

Këto ishin kontestimet e tifozëve në “Karaiskakis” pas golit të Andi Lilës të festuar me simbolin e shqiponjës. Mes fërshëllimave ksenofobe mbrojtësi shqiptar nuk nguroi ta përsëriste gjestin me duart të ngritura edhe më lart.

Pyetja që lind natyrshëm është përse vijnë sjelljet raciste të tifozëve grekë. Mbi të gjitha nga mbështetësit e Olympiacos, që gjatë sezonit të kaluar shqiponjën e kanë parë në më tepër se një rast, ku shënonte idhulli i tyre, Pajtim Kasami.

Reagime që nuk kanë lidhje me futbollin. Me atë të vërtetin, ku goli mbetet gol dhe secili lojtar feston në mënyrën e tij unike. Një shembull që vjen nga kampionati shqiptar, ku pak rëndësi ka origjina e shënuesit.

Qoftë ky nga Mali si Nimaga (në korrik me Crusaders) apo Kroacia si Radas (në prill me Partizanin) të Skënderbeut, nga Brazili si sulmuesit e Kukësit, ku askush nuk zemërohet nëse festojnë me kërcimin samba, apo si në rastin e serbit të Partizanit, Raçiç (prill me Kukësin), ku goli mbetet në kuadrin sportiv dhe festohet si i tillë, pa vënë re pasaportën.

Simboli i shqiponjës është një krenari për origjinën dhe askush në Europën e civilizuar nuk e vuan festimin e tillë. Një gjest i përdorur nga yjet shqiptarë të zvicrës Shaqiri dhe Xhaka, e kufizuar deri diku kur janë në kombëtare, por asnjëherë e sulmuar në klubet ku luajnë.

Në Zvicër simbolin e ka shfaqur edhe Berat Sadik te Thun dhe Kasami, që e tregonte me krenari edhe te Palermo.

Në Austri, kur mbronte ngjyrat e Rapidit të Vjenës askush nuk e kontestoi Atdhe Nuhiun, ndërsa në Angli nuk u shqetësuan kur Adnan Januzaj në atë kohë te Manchester United realizoi simbolin, edhe pse refuzoi të luante me Kombëtaren shqiptare.

As Suedia nuk e vuan një festim të tillë. Valon Berisha e shfaqi me përfaqësuesen e vendit skandinav, ashtu si Agon Mehmeti kur militonte te Malmoe.

Krenaria për origjinën nuk përçmohet, përkundrazi vlerësohet në Gjermani. Adrian Nikçi formoi shqiponjën me duar te Hannover, ndërsa Fatmire Bajramaj dhe Shkodran Mustafi nuk nguruan ta formonin simbolin me fanellën e përfaqësueses Gjermane.

Mbrojtësi e realizoi edhe me Valencian, duke konfirmuar se edhe në Spanjë, askush nuk e ka problem. E njëjtë situata në Poloni, ku me fanellën e kësaj Kombëtareje, basketbollisti Dardan Berisha formoi shqiponjën.

Kompleksi mbetet vetën në radhët e ksenofobëve, për një histori që në vitet e fundit ka regjistruar disa incidente. Nga vrasja e Gramoz Palushit në shtator 2004 në Greqi, ndërsa emigrantët festonin triumfin 2-1 ndaj ekipit që sapo ishte shpallur kampion Europe, te ulja dhe djegia e flamurit kuqezi në vitin 2005 në ndeshjen mes Shpresave të Greqisë dhe ekipit Shqiptar, e deri te pezullimi disa-javor i Ergys Kaçes nga PAOK-u në prill 2013, për fotografinë me një bluzë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Deri më tani asnjë lojtar grek nuk ka luajtur në kampionatin shqiptar, për ta kuptuar se këtu goli thjesht festohet, pa racizëm dhe urrejtje. E ka provuar serbi Raçiç, që në maj të këtij viti realizoi edhe simbolin e shqiponjës me ish-kapitenin Nderim Nexhipi. Një mësim për ekstremistët që kërkuan kokën e Andi Lilës dhe ushtrojnë presion te Pas Janina ti prishin kontratën mbrojtësit kuqezi.ssport