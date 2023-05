Mallakastër, goditet një tjetër rast i kultivimit të bimeve narkotike

Nga Specialistët për krimet në Komisariatin e Policisë Mallakaster, u arrestua në flagrancë shtetasi Zenel Lelaj,43 vjec,banues ne fshatin Anabregas, Mallakaster. Arrestimi i ketij shtetasi u be pasi nga kontrolli i ushtruar nga efektivat e policise,ne banesen e tij u gjet dhe sekuestrua 300 grame material bimor i thare i dyshuar kanabis sativa. Gjjithashtu prane baneses se tij u gjet dhe asgjesua me ane te djegies nje parcele e kultivuar me bime narkotike e dyshuar kanabis.