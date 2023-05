Irina Shayk, striptizë dhe zhveshje seksi në videon e re

Ajo nuk është vajzë e turpshme dhe nuk ka asnjë problem të tregojë trupin e saj.

Irina Shayk ishte protagoniste e një videoje të re për revistën “Vogue”, ku bën një zhveshje “pikante”.

Modelja 29-vjecare me origjinë ruse shfaqet fillimisht e veshur me një fustan të kuq e më pas gradualisht përfundon me të brendshme e më pas topless.

Vetë Irina e ka postuar videon në një nga profilet e saj në rrjetet sociale.