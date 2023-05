Totozani në mbështetje të OSBE

Pas publikimit ne media të raportit sekret të OSBE-se mbi lidhjet e politikës me biznesin dhe krimin ka reaguar edhe Avokati i Popullit. Igli Totozani vlerësoi punën dhe aktivitetin e OSBE-së duke e konsideruar një partner të rëndësishëm. Totozani theksoi se shqiptarët meritojnë politikanë të pastër. Këto komente, Avokati i Popullit i bëri pas vizitave në Bashkitë e Përmetit dhe Këlcyrës, ku pati takime me banorët e zonës, si dhe me drejtuesit lokalë. Theksi është vene tek niveli i larte i papunësisë dhe gjendja e vështirë e shkollave.