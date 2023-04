Raporti i OSBE/ODIHR, Basha: Të mbajnë përgjegjësi ata që prekën votën e lirë

Kryetari i Partisë Demokratike e ka cilësuar raportin përfundimtar të OSBE/ODIHR për zgjedhjet e 21 qershorit, si damka më e zezë e një procesi zgjedhor në Shqipëri, që prej vitit 2003.

Basha tha se ka pasur politizim në procesin e hartimit të listave, ku akuzoi se maxhoranca “rekrutoi bandat dhe u vërsul me tërbim me mbështetjen dhe mbrojtjen e policisë”. PD, tha kreu demokrat, do të qëndrojë e vendosur me çdo forcë e mjet, për të rikthyer zgjedhjet e lira dhe të ndershme

“PD është e vendosur të qëndrojë me çdo forcë dhe çdo mjet. Ne së bashku me qytetarët e vendit e kemi të qartë rrugën tonë. Pa rikthimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme nuk ka dhe nuk do të ketë zhvillim të vendit. Beteja për zgjedhjet e lira e të ndershme do të bëhet deri në fund, dhe çdokush që ka prekur votën e qytetarëve do të mbajë përgjegjësi”, deklaroi z. Basha.