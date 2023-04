Super oferta turistike për vjeshtën, udhëtoni më lirë me “Trevis Travel”

Vjeshta troket me super oferta për ju. “Trevis Travel” ofron një gamë të gjerë zgjedhjesh dhe mundësish për ta kaluar disa ditë larg Shqipërisë dhe me kosto shumë të ulët dhe me komoditetin maksimal. Kliko faqen e kompanisë: "Trevis Travel"

Vjeshtë në Kryeqytetet Skandinave !

5 Ditë - 549€

Nisja 9 Tetor

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në pagesën përfshihen:

1. Transferimi Vajtje Ardhje me autobus nga Tirana në Aeroportin e Shkupit.

2. Bileta e Avionit Vajtje – Ardhje Shkup - Stokholm dhe Stokholm - Shkup.

3. Transfertat nga Aeroporti në Hotel dhe anasjelltas

4. Akomodimi në hotel për 2 netë në Stockholm, 1 natë në Oslo, 1 natë në Malmo.

5. Mëngjeset për të gjitha ditët e udhëtimit.

6. Shoqërues shqiptar gjatë qëndrimit jashtë Shqipërisë.

6. Guidë Vendase gjatë vizitave sipas programit.

7. Lejohet të merret në avion një bagazh i kaluar në check in dhe me vete vetëm një çantë me përmasa deri në 42x32x25cm. (Kujdes - Mbi këto përmasa ka shpenzime të mëdha ekstra).

Në pagesë nuk janë përfshirë:

1. Gjithshka që nuk është përmendur në këtë program.

2. Hyrjet në monumente dhe muzeume.

Programi:

Suedi

Dita e Parë, 9 Tetor 2015: Nisja me Autobus nga Tirana në Aeroportin e Shkupit. Fluturimi direkt Shkup - Stockholm. Nisja nga Shkupi në orën 06.00. Mbrritja në Stokholm në orën 09.00. Transferimi në Hotel në Stockholm. Sistemimi dhe Fjetje në Hotel.

Dita e Dytë, 10 Tetor 2015: Mëngjesi në Hotel. Vizitë me guidë ne dispozicion në pikat turistike më të bukura të Stockholmit, si: Bashkia qytetit, ku çdo vit jepen çmimet Nobel, Teatri Mbretëror Dramatik, Muzeumi Vasa, Qendra e vjetër, me pallatin Mbretëror, Katedralen, Akademinë Suedeze dhe Muzeumi Nobel, etj. Fjetje në Hotel.

Dita e Tretë, 11 Tetor 2015: Mëngjesi në Hotel. Paradite, Nisje me autobus për në Oslo. Udhëtimi zgjat 5 orë pa ndalesa. Sistemimi në Hotel. Pasdite, Vizitë panoramike me guidë në Monumentet Kryesore të Oslos, si: Parku me skulptura Vigeland, Bashkia, Kështjella Mbretërore, Kalaja Akershus, Gadishulli Bygdoy, Pista e Skive Holmenkollen. Fjetje në Hotel

Dita e Katërt, 12 Tetor 2015: Mëngjesi në Hotel. Paradite, Nisje me autobus për në Kopenhagen. Udhëtimi zgjat 6 orë pa ndalesa. Vizitë në Kopenhagen: Pallati Amalienborg, Sirena e vogël, Kështjella Rosenberg. Sistemimi në hotel në Malmo, fjetje në Hotel.

Dita e Pestë, 13 Tetor 2015: Mëngjesi ne Hotel. Paradite, vizitë panoramike në Monumentet Kryesore të Malmo, si: Sheshi Madh, me Bashkinë, Statujën e Mbretit Gustav X, Sheshi Vogël me Restorante dhe Kafe, Kështjella Molmohus. Pasdite të lirë. Transferimi në Aeroportin e Malmo-s. Fluturimi Malmo - Shkup. Nisja më 21.45. Mbërritje në Shkup në orën 23.59. Nisja me autobus nga Shkupi në Tiranë.

Vjeshtë në Sofje !!!!

3 Ditë €99

Nisja 25 Shtator 24121051 Sofia 2

Çmimi:

Hotel Sveta Sofia 4* (Mëngjese dhe Darkë) - €99

Hotel Sheraton Balkan 5* (Mëngjese dhe Darkë) - €149

Te perfshira ne cmim :

1. Udhëtimi vajtje - ardhje, Transfertat dhe shëtitjet me autobus.

2. Akomodim në hotel 4 dhe 5 yje për 2 netë qëndrimi.

3. Mëngjeset dhe Darkat për të gjitha ditët e udhëtimit.

4. Shoqërues shqiptar gjatë qëndrimit jashtë Shqipërisë.

Në pagesë nuk janë përfshirë:

1. Gjithshka që nuk është përmendur në këtë program.

2. Hyrjet në monumente dhe muzeume.

Programi:

Dita e Parë, 25 Shtator 2015: Nisja nga Tirana me autobuz në drejtim të Maqedonisë. Gjatë rrugës, pushime per kafe dhe Drekë. Mbrritja në Shkup. Nisja nga Shkupi në drejtim te Bullgarisë. Gjatë rrugës, pushime per kafe. Mbrritja në Sofje. Sistemimi në Hotel.

Dita e Dytë, 26 Shtator 2015: Mëngjesi në Hotel. Vizitë në Monumentet Kryesore te qytetit: Fillon nga Hotel Sheraton Balkan, Kisha St. Nedelia, Statuja St. Sofia, Kisha St. Petka Samardjiiska, Kisha Cifute Synagogue, Tregu Qendror, St. George Rotanda, Presidenca, Sheshi Battenberg, Galeria Kombëtare e Arteve, Teatri Kombëtar "Ivan Vazov", Kisha Ruse, Monument i Ushtarëve të Panjohur, Akademia e Shkencave Bullgare, Parlamenti, Monumenti i Mbretit Clirimtar, Kisha St. Sofia, Katedralja Alexander Nevski dhe Crypt.

Dita e Tretë, 27 Shtator 2015: Mëngjesi në Hotel. Nisja për në Tiranë. Gjatë rrugës pushime të shkurtra për kafe dhe drekë. Mbrritja në Tiranë.

Vjeshtë në Barcelonë!!!

5 Ditë €499

Nisja 30 Shtator

Në pagesën përfshihen:

1. Udhëtimi vajtje-ardhje me avion Tiranë - Milano dhe Bergamo - Tiranë.

2. Transfertat dhe Shëtitjet me autobus.

3. Akomodim në hotel.

4. Mëngjeset për të gjitha ditët e udhëtimit.

5. Shoqërues shqiptar gjatë qëndrimit jashtë Shqipërisë.

Në pagesë nuk janë përfshirë:

1. Gjithshka që nuk është përmendur në këtë program.

2. Hyrjet në monumente dhe muzeume.

PRAGE !!!

399 € 4 dite

>>>GRUP I KONFIRMUAR<<<<

Ibis Ëenceslas Square 3* - Bed & Breakfast

Nisja 6 TetorNight Vieë Of The Castle And Charles Bridge Prague 8034Te Perfshira:

Udhetimi me Avion Adria Airëays:

• Tirane - Ljubljane - Prage - Ljubljane - Tirane

• Akomodimi ne hotel me mengjes

• City Tour Prage

• Transfertat si ne program

• Guide profesionale

Vjeshtë në Paris !

4 Ditë €399

Nisja 24 Shtator

Në pagesë përfshihen:

1. Udhëtimi vajtje-ardhje me avion

2. Transfertat dhe shëtitjet me autobus.

3. Akomodim në hotel për 3 netë qëndrimi.

4. Mëngjeset për të gjitha ditët e udhëtimit.

5. Shoqërues shqiptar gjatë qëndrimit jashtë Shqipërisë.

Në pagesë nuk janë përfshirë:

1. Gjithshka që nuk është përmendur në këtë program.

2. Hyrjet në monumente dhe muzeume.

3. Lundrimi me Anije.

4. Udhëtimi dhe Hyrja në Disneyland. (Minimumi 15 persona për grup