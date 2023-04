3 në pranga për kultivim droge në Shkodër

Nga forcat e Policisë së Komisariatit Shkodër u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve Nikollë Marashi, 62 vjeç; Florjan Marashi dhe Altin Marashi, 38 vjeç, banues në Shkodër. Arrestimi i tyre u bë pasi gjatë kontrollit të ushtruar nga Policia në banesën e tyre brenda rrethimit të shtepisë, iu gjet një parcelë me bimë narkotike Canabis Sativa.

Si dhe u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 2 thasë me material bimor të thatë me boçe, me peshë 1kg 163 gr, 4 pako me peshë 1kg e 960.8 gr ku brënda tyre ka material në formë boce si ajo e lëndës narkotike Mariuanë.