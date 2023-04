Si mund ta ndiqni LIVE nga Tirana ndeshjen Danimarkë - Shqipëri

Nje menyre e vecante per ta ndjekur nga Tirana live, ndeshjen e kombetares shqiptare me Danimarken me 4 shtator.

Kjo eshte prezantuar nga kryeministri Edi Rama.

Bashke me kete foto, ai ka publikuar ne faqen e tij zyrtare edhe njoftimin:

MBRËMJA KUQEZI E 4 SHTATORIT

Kuqezinjtë në fushën e Parkut të Kryeministrisë mbrëmjen e 4 shtatorit me synimin për të hedhur një hap vendimtar drejt Francës 2016; një moment historik për Kombëtaren që është me afër se kurrë në realizimin e një misioni gjithnjë të pamundur deri më sot.

Dhe kjo me Danimarkën është sprova e parë e katër ndeshjeve vendimtare për ta kurorëzuar me sukses këtë moment të jashtëzakonshëm. Prandaj kush dëshiron t'ia japë mbështetjen e vet Kuqezinjve nga fusha e blertë e Parkut të Kryeministrisë është i mirëseardhu