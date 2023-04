Berisha: Rama si don Korleone, i vë emrin e vet rrugës ku banon në Surrel!

Ish-Kryeministri Sali Berisha permes nje komenti ne rrjetin social Facebook publikon kete fotografi me shenimin "Te dashur miq, mediat njoftojne se Rama i ka vene rruges ku banon ne Surrel emrin e tij. Po ju rikujtoj ketu se sarajet e tij ne Surrel jane simboli me i shemtuar i korrupsionit. Ne vitin 2011 ai deklaroi se kishte si kursime vetem 3 mije euro, nderkohe qe vetem pigmenti i betonit ka kushtuar 76 mije euro dhe ne hipoteke ka deklaruar se token truall te sarajeve e ka blere me 2$ metrin katror ne nje kohe kur aty toka shitej me 50$ metri katror. Tani prisni kur te shpalle rrugen prone personale! sb".